Marta Suplicy e Roseana Sarney integram grupo das milionárias

A mulher mais rica é uma deputada estadual do Maranhão. Médica de formação, Cleide Coutinho (PSB) busca a reeleição com patrimônio declarado de R$ 26,97 milhões.

Está na 44ª posição da lista. Depois dela, vem outra parlamentar estadual também filiada ao PSB. Luciane Bezerra, do Mato Grosso, tem R$ 15,14 milhões e é 73º em patrimônio.

A lista é encabeçada pela deputada federal Iris de Araujo (PMDB-GO), candidata à reeleição, com R$ 14,17 milhões, pela empresária Magda Moffato (PTB-GO), com R$ 12,77 milhões, que tenta vaga na Câmara dos deputados, e pela ex-ministra e ex-prefeita Marta Suplicy (PT-SP), que busca uma cadeira no Senado, com R$ 11,99 milhões de patrimônio pessoal.

A primeira mulher candidata ao governo a aparecer na lista dos mais ricos é Roseana Sarney (PMDB-MA), que tenta a reeleição. Com patrimônio declarado de R$ 7,84 milhões, a filha do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), é a 10ª colocada entre mulheres e 149ª no ranking geral.

Entre os partidos, o PMDB é o que tem a maior bancada na lista dos mais ricos. São 161 integrantes que somam R$ 2,47 bilhões de patrimônio declarado. Depois vem o PSDB. Os 131 tucanos que participam do grupo dos mais ricos totalizam R$ 1,32 bilhões em bens.

O DEM aparece na terceira posição. São 120 candidatos da legenda na lista e o patrimônio declarado deles totaliza R$ 765,63 milhões. O PDT tem 68 integrantes e o PP aparece com 66.

Apesar de ser a 10ª bancada no número de candidatos que integram a lista dos mais ricos, com 42 integrantes, o PV soma R$ 1,42 bilhão em patrimônio declarado. Guilherme Leal, vice na chapa de Marina Silva, responde por 83,8% desse total.

O PT fica apenas na 11ª posição, com 36 candidatos. O patrimônio somado dos petistas mais ricos é de R$ 110,73 milhões.

Os socialistas do PSOL têm sete representantes, que totalizam R$ 12,39 milhões em patrimônio declarado. Já os comunistas do PCdoB são representados por três integrantes com R$ 138,29 milhões.

A lista tem 13 ricos com menos de 30 anos e R$ 29,43 milhões. O líder é o candidato a deputado federal Wilson Santiago Filho (PMDB-PB), de 21 anos, com 4,8 milhões. João Henrique Holanda Caldas (PTN-AL) tem 23 anos e R$ 1,52 milhão em bens. / Alfredo Junqueira