Martinho faz volta triunfal à Vila Isabel A volta do sambista Martinho da Vila, após dois anos de ausência, marcou o desfile da Vila Isabel, terceira escola a desfilar no domingo no Rio. À frente da escola, Martinho conduziu o desfile como o "narrador" do enredo Theatro Municipal - A Centenária Maravilha, interpretando o jornalista e escritor João do Rio e ganhou cumprimentos efusivos do presidente Lula e da primeira-dama, Marisa. Acompanhada do prefeito do Rio, Eduardo Paes, dona Marisa chegou a descer do camarote do governo do Rio para dar um abraço no sambista. No final, Martinho mal conseguia falar: "É emoção demais, tô feliz da vida".