Massa de ar polar atinge a Região Sul do Brasil Segundo o Inmet, a chegada de uma massa de ar de origem polar, vinda da Argentina, provocou a queda de temperatura na Região Sul. A cidade de Urubici, em Santa Catarina, foi a que registrou a temperatura mais baixa entre os três Estados da região, chegando a 0,1°C, conforme a medição do instituto. No Rio Grande do sul, o primeiro a receber a massa de ar polar, a mínima mais baixa foi registrada em Bom Jesus, com os termômetros marcando 3,6°C durante a madrugada de ontem. Na capital do Estado, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 11°C. Em Santa Catarina, a massa de ar frio e seco estabilizou o tempo, deixando o céu limpo e provocando o declínio de temperatura, principalmente nas regiões oeste e meio-oeste. Em Florianópolis, a mínima chegou a 12,7°C. A cidade de São Joaquim registrou a mínima de 3°C. Já no Paraná, a temperatura mais baixa registrada foi em Palmas. Os termômetros marcaram 4°C.