Massa de ar quente deixa temperatura elevada em São Paulo A presença de ar quente deixa a temperatura elevada em São Paulo, que tem temperatura máxima de 28 graus nesta quinta-feira. Porém, algumas áreas de instabilidade que estão sobre o mar ainda formam muitas nuvens no leste de São Paulo, onde estão a capital e o litoral, que tem máxima de 27 graus em Ubatuba. O sol aparece e ocorrem pancadas de chuva no período da tarde. No interior do Estado, o sol aparece mais forte e o tempo fica abafado, provocando chuva rápida e isolada. Máxima de 32 graus em São José do Rio Preto e de 34 em Ribeirão Preto. Na sexta-feira e no final de semana, o sol prevalece forte em todo o Estado e o calor provoca chuva isolada a partir do meio da tarde; máxima de 33 graus no sábado e de 32 no domingo.