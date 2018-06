Massa de ar seco deixa feriado quente e com sol em SP Uma grande massa de ar seco predomina em São Paulo nesta segunda-feira, 9, deixando o feriado com sol forte e com máxima prevista de 27 graus. Porém, no fim da tarde uma frente fria aumenta as nuvens na capital e no litoral, sem chuva. Na terça-feira, 10, mais um dia ensolarado, com máxima de 28 graus e mínima de 13 graus na capital. Na quarta-feira, 11, mais uma frente fria deixa o tempo chuvoso no sul paulista. No litoral norte e na Baixada Santista, chuva à noite. Tempo seco nas outras áreas, com dia de sol e muitas nuvens na quinta-feira, só nas praias o dia fica chuvoso, com máxima de 23 graus e mínima de 12 graus na capital. As altas temperaturas em São Paulo fazem com que o paulistano se pergunte se o inverno já acabou. Na verdade, o inverno mal começou, mas com a força atual do bloqueio atmosférico, o frio não conseguirá passar do sul do Paraná nos próximos dias.