Massa polar pode fazer nevar no Brasil esta semana

SÃO PAULO - A massa de ar polar que provocou a maior nevasca desde 1971 em Santiago, no Chile, deve chegar ao Brasil no início desta semana.

O frio retorna nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e há previsões de friagem até no sul da Região Norte, indica o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet). O instituto não descarta a possibilidade de neve nas serras gaúcha e catarinense na segunda e na terça.

A Metsul Meteorologia aponta temperaturas abaixo de zero em quase todos os municípios do Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre. O Climatempo alerta ainda para o risco de geada na Região Sul e até no Mato Grosso do Sul.

Regiões do Uruguai e da Argentina também devem presenciar neve ou chuva congelada, inclusive as capitais Montevideo e Buenos Aires, diz a Metsul.

Segundo com o Inmet, as temperaturas em São Joaquim, na Serra de SC, vão bater os -4ºC na madrugada de segunda, com grande probabilidade de neve, noticia que fez lotar a maioria dos hotéis da cidade.

Já na Serra Gaúcha a previsão é de -2ºC a mínima e 7ºC a máxima em Vacaria, com pequena possibilidade de neve ou chuva congelada na região. O Inmet prevê que o frio perca força no decorrer da semana.

No sábado, 15, a capital chilena amanheceu cheia de neve após uma tempestade que caiu durante a madrugada, formando uma paisagem rara para os mais de 7 milhões de habitantes da região metropolitana da cidade. Segundo o governo local, 337 mil pessoas ficaram sem luz na capital e em cidades do entorno. O fenômeno também foi observado em outras regiões chilenas e várias tiveram temperaturas abaixo de zero grau.

São Paulo. Na capital paulista, o clima só vira na terça-feira, 18. A cidade amanhece na segunda-feira, 17, com o clima parecido com o do fim de semana, com os termômetros variando dos 13ºC aos 23ºC. Já na madrugada de terça a temperatura cai bastante, batendo os 8ºC na mínima e os 13ºC na máxima com previsão de pancadas de chuva isoladas.

No Rio, a situação é a mesma. Na segunda, a temperatura fica parecida com a do fim de semana, atingindo os 31ºC na máxima e os 15ºC na mínima. Já na terça o termômetro baixa bastante, com máxima de 22ºC e mínima de 14ºC e segue assim até quinta-feira, 20.