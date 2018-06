Massacre na Nigéria, prisão de jornalista e críticas de governador foram destaques do noticiário no fim de semana

O ataque do grupo radical islâmico Boko Haram a uma universidade na Nigéria foi o destaque do noticiário neste fim de semana. A prisão da correspondente do Estado em Washington, Cláudia Trevisan, e a crítica do governador Sérgio Cabral à ocupação do plenário da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro por professores também estiveram na pauta do noticiário.

1 – Homens armados matam 50 em faculdade

Ataque na Nigéria foi feito por grupo radical islâmico

2 – Correspondente do Estado é presa na Universidade de Yale

Cláudia Trevisan tentava entrevistar Joaquim Barbosa; ela foi mantida incomunicável por quase cinco horas

3 – Cabral critica ocupação de professores na Câmara

Sérgio Cabral disse que 'democracia deve ser respeitada'

4 – Lula afirma que, em 2014, atuará como 'candidato'

Em entrevista, ex-presidente diz que será 'metamorfose ambulante' de Dilma

5 – Militância vira critério para moradia do Minha Casa Minha Vida

Entidades são dirigidas por filiados ao PT

6 – Na despedida da MTV, VJs brincam diante das câmeras e levam objetos para casa

Reportagem acompanhou a última transmissão da emissora

7 – Caso Friboi: Giselma é condenada a 22 anos de prisão pela morte do ex-marido

Ré permanecerá livre até o último recurso

8 – Rede Globo dá sinal verde e Estaduais vão começar apenas em 19 de janeiro

Jogadores se organizaram e pediram alteração do calendário

9 – Após falar com Obama, Rohani é alvo de ovos ao desembarcar em Teerã

Presidente do Irã também foi atingido por sapato

10 – Barrichello pode disputar GP do Brasil em novembro pela Sauber

Piloto tem chance de alinhar um carro no grid em Interlagos