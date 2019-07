Massacre no Pará: saiba quem foram os presos mortos em Altamira

SÃO PAULO - O governo do Pará divulgou na manhã desta terça-feira, 30, a identidade dos 57 detentos assassinados durante o massacre no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT), no sudoeste do Estado. Dezesseis das vítimas foram decapitadas.

Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), a matança foi resultado de um confronto entre duas facções criminosas que disputam território dentro da unidade prisional, o Comando Classe A (CCA) e o Comando Vermelho (CV). O massacre se iniciou por volta das 7 horas, quando líderes do CCA atearam fogo em uma cela que pertence a um dos pavilhões do presídio, onde ficavam integrantes do CV.

Saiba quem foram os mortos no massacre no presídio de Altamira