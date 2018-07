Matador de usineiro é condenado em Alagoas O ex-soldado PM José Feitosa da Silva Filho, acusado de ter assassinado o empresário Olival Tenório Costa Neto, de 26 anos - filho do usineiro Olival Tenório -, foi condenado nesta segunda-feira a 19 anos de prisão. O julgamento começou de manhã e terminou no início da noite, no Fórum de São Miguel dos Campos, a 66 quilômetros de Maceió. Por 6 votos a 1, os jurados decidiram condenar o ex-PM, que, quando cometeu o crime, há quase dois anos, prestava serviço no gabinete militar da Assembléia Legislativa de Alagoas, na época presidida pelo deputado estadual Antônio Albuquerque (PTB). O crime aconteceu por motivos fúteis em 23 de setembro de 2001, numa churrascaria em São Miguel dos Campos. Quando foi levado ao comando da PM, antes de perder a farda, José Feitosa declarou que "se soubesse que aquele rapaz era filho de usineiro não tinha atirado".