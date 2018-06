Matadores do casal de extrativistas teriam fugido Uma semana depois do assassinato do casal de extrativistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo, em Nova Ipixuna, no Pará, a polícia ainda não conseguiu prender os criminosos. As informações mais recentes, que os policiais não confirmam, garantem que os matadores fugiram da região. O crime não teve testemunhas.