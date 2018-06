Maternidade da Santa Casa de Mogi fecha após oito mortes

A maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, está fechada desde a última segunda-feira, 16, após a morte de oito bebês. As mortes registradas no hospital somente em novembro estão acima da média mensal de três óbitos. Desde quarta-feira, 18, a Vigilância Sanitária Estadual realiza inspeções no local para apurar as causas das mortes. A suspeita inicial é que os bebês tenham sido vítimas de infecção hospitalar.

Informações preliminares da Prefeitura de Mogi aponta que nesta sexta-feira, 20, seis crianças estão na UTI neonatal aguardando transferência ou alta médica. Desde a última segunda à noite, as mães que chegam à Santa Casa são encaminhadas ao hospital particular Santana.