Mato Grosso cancela provas do concurso público neste domingo

O Governo de Mato Grosso anunciou, no começo da tarde de hoje, o cancelamento das provas do concurso que seria realizado neste domingo em todo o Estado, para o provimento de 10.086 vagas, em decorrência de problemas de logísticas ocorridos na parte da manhã.

O reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Taisir Karim, instituição responsável pela realização do concurso público, vai explicar, ainda hoje, os motivos do cancelamento, acompanhado pelo secretário de Administração do Estado de Mato Grosso (SAD), Geraldo De Vitto, na sede da Secretaria, no Centro Político Administrativo, em Cuiabá.

Inscritos

Ao todo, são mais de 274 mil inscritos distribuídos em 16 cidades polos do Estado, 3.912 salas e 422 estabelecimentos de ensino. Esse é considerado o maior concurso público do Brasil em número de vagas oferecidas, segundo o governo, e está sendo auditado pelo livro dos recordes brasileiros, o RankBrasil, que já contou o número de vagas oferecidas e estará presente no concurso, no domingo.

A maioria dos 274 mil inscritos fará a prova na cidade de Cuiabá, que incluindo o município vizinho de Várzea Grande, somam 151.641 candidatos. A segunda cidade com maior número de candidatos é Rondonópolis (34.454).