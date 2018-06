Mato Grosso já registra 78 assaltos a bancos e caixas eletrônicos em 2011

SÃO PAULO - O Estado do Mato Grosso já sofreu 18 assaltos, ou tentativas, a bancos e outras cerca de 60 ações de criminosos contra caixas eletrônicos neste ano, segundo levantamento do Sindicato dos Bancários de Mato Grosso (SEEB-MT).

O último ocorreu nesta quinta-feira na agência do Banco Santander, no Distrito Industrial. A agência não funcionará nesta sexta-feira, 26, devido à explosão de três caixas eletrônicos com dinamites, que provocou rachaduras no prédio. Outros dois caixas também foram danificados na ação da quadrilha.