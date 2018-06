Mattel faz recall preventivo de bonecas Polly no Brasil A multinacional de brinquedos Mattel, fabricante de bonecas Polly no Brasil, iniciou nesta quarta-feira um recall preventivo dos itens da linha Polly Pocket no país. A medida foi tomada depois que três crianças engoliram peças com imãs e tiveram de ser submetidas à operações de emergência nos Estados Unidos. A linha de bonecas vendeu 4,4 milhões de unidades em todo o mundo, sendo que a empresa recebeu 170 queixas sobre o descolamento de imãs dos assessórios e bonecas. No Brasil, bonecas provenientes de um lote fabricado em abril de 2005 vão ser retiradas com a intenção de evitar acidentes. Os produtos Polly Pronta num Click (G8605), Lila Loja Urbana - Linha Moda num Click (H1537), Lea Loja Esportiva - Linha Moda num Click (H1538) e Shani Loja Zen - Linha Moda num Click (H3211), devem ser retiradas do alcance de crianças, de acordo com o recall da empresa. A recomendação é para que as pessoas entrem em contato com a Mattel pelo telefone 0800-77-01207, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados das 9h às 15h. Maiores informações podem ser encontradas no site www.pollypocket.com.br