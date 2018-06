Mau tempo atrasa devolução de lixo à Inglaterra

O mau tempo atrasou a viagem do navio que fará o transporte dos contêineres de lixo importado da Inglaterra. O navio MSC Oriane deixaria o Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, às 11h30 do domingo, 2, com destino a Santos, em São Paulo, e depois iria para Felixstowe, no Reino Unido. Ondas de mais de três metros de altura e ventos de 70 km/h prejudicaram o retorno da embarcação.

A partir de Santos, o navio deixaria o País na terça-feira ,4, ao meio-dia. Com o atraso, a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), que administra o Porto de Santos, estima que o carregamento deva chegar a Santos até quarta-feira, 5. Uma nova data para retorno à Inglaterra ainda não foi definida.

Fiscais do Ibama manipulam conteúdo de contêiner recheado de lixo, no Guarujá. Foto: JF Diório/AE