Mau tempo bloqueia rodovias, causa acidentes e atrapalha aeroporto em MG

BELO HORIZONTE - O mau tempo nesta segunda-feira, 7, provocou a queda de uma barreira sobre uma das pistas da BR-356, que liga Belo Horizonte a Ouro Preto, na região central de Minas. A interdição está na altura do km 73, em Cachoeira do Campo, trecho onde o tráfego é feito apenas em uma das pistas e pelo acostamento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirma que o local está sinalizado e há agentes orientando os motoristas. Ouro Preto tem um dos mais tradicionais carnavais do Estado.

Além da BR-356, a MG-040, que liga a capital a Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, também está parcialmente interditada. Uma grande pedra caiu sobre a pistas e o tráfego também está restrito ao acostamento.

A PRF afirma que o mau tempo também contribuiu para uma batida que deixou três mortos na BR-381, na altura de Sabará, pela manhã. Apesar de a chuva já ter parado, a pista ainda estava molhada quando um Opala de Belo Horizonte invadiu a contramão em uma curva e bateu de frente em um caminhão. Duas mulheres e um homem morreram na hora.

Além disso, a chuva e a neblina fizeram com que o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, também na região metropolitana da capital, operasse por instrumentos na maior parte da manhã. Até o início da tarde, dois voos com origem em São Paulo, um em Campinas (SP) e outro no Rio de Janeiro haviam sido cancelados, e 14,5% dos voos previstos registravam atrasos. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, a chuva fechou o aeroporto durante a manhã.