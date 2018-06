Mau tempo fecha aeroporto Santos Dumont O aeroporto Santos Dumont, por onde circulam os vôos da Ponte Aérea Rio-São Paulo, ficou fechado para pousos e decolagens entre 10h45 e 11h10 desta terça-feira, 29, por conta do mau tempo. Desde o início do dia, as operações já estavam sendo feitas com auxílio de instrumentos, pois a visibilidade era péssima. Um vôo da Gol, vindo de Congonhas, em São Paulo, teve de pousar no aeroporto internacional Tom Jobim, que se manteve aberto. Segundo a Infraero, não houve grandes atrasos nos vôos. Uma forte massa de ar polar avançou pelo centro-sul do Brasil deixando a temperatura baixa nesta terça-feira, 29. A frente fria que avança pelo Sudeste deixa o tempo encoberto e com chuva fraca no leste da região. A passagem de um ciclone extratropical pelo oceano causa rajadas de vento desde o litoral catarinense até o fluminense. No Nordeste, no interior do Pará e no Tocantins, o ar quente e seco deixa o tempo ensolarado e firme. Atualizado às 14 horas