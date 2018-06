Mau tempo obriga Airbus a pouso de emergência Um Airbus A319 da TAM fez pouso de emergência no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, ontem às 21h04. Segundo a Assessoria de Imprensa da companhia, o vôo 3950 saiu de Congonhas, na zona sul de São Paulo, com destino ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio. Por causa do mau tempo na capital fluminense, a aeronave retornou a São Paulo e, segundo informações da Infraero, a aterrissagem ocorreu normalmente. Às 22h53, o avião decolou novamente para o Rio.