Mau tempo provoca atrasos e cancelamentos também no Rio

Após uma noite de atrasos e problemas em decorrência do mau tempo em São Paulo, os aeroportos do Rio de Janeiro regularizaram o fluxo de voos na manhã desta quarta-feira, dia 13. Apesar dos atrasos e do aumento no fluxo de passageiros em função do início da Rio+20, o movimento nos aeroportos foi tranquilo durante toda a manhã.

Os atrasos e cancelamentos afetaram os passageiros dos primeiros voos do aeroporto Santos Dumont. De acordo com a Infraero, até às 11h, o terminal teve 16% dos voos cancelados e atrasos em cerca de 12% dos voos, num total de 18 voos com problemas.

Já no Aeroporto Internacional Tom Jobim - Galeão, na Ilha do Governador, opera com auxílio de instrumentos. Segundo a Infraero, dos 48 voos domésticos programadas de meia-noite às 11h, seis (9 %) estão atrasados e outros cinco foram cancelados. Nenhum dos 12 voos internacionais programados no período apresentou problemas.