Mau tempo provoca atrasos em quase metade dos voos nos aeroportos do Rio

RIO - O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, registrou atrasos de mais de meia hora em 50% dos voos programados para partir do terminal na manhã desta segunda-feira, 6. Das 6h até às 13h47, das 84 partidas programadas, 42 saíram com atrasos e 13 foram canceladas pelas companhias. As chegadas também registraram problemas: das 77 programadas, 22 atrasaram e 14 foram canceladas.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), os problemas foram provocados pela chuva no estado, em São Paulo e na Região Sul. O Santos Dumont operou com auxílio de instrumentos durante boa parte da manhã, por causa da baixa visibilidade.

No Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim - Galeão, na Ilha do Governador, a Infraero também registrou muitos atrasos e cancelamentos nas 87 partidas programadas entre meia-noite de ontem e 13 horas de hoje. Foram 4 cancelamentos e 34 atrasos de mais de meia hora. Segundo a Infraero, a chuva também pode ter sido responsável pelos transtornos.

O terminal opera sem restrições para pousos e decolagens. A partir das 14h, a situação dos atrasos começou a melhorar.

Em todo o país, a companhia aérea Azul é a que enfrenta mais problemas nesta segunda-feira. Até as 14h, mais de 40% dos voos da empresa enfrentaram atrasos superiores a meia hora. A TAM registra atrasos em 31% dos voos.