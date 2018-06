Mau tempo suspende pousos no Aeroporto de Curitiba, diz Infraero

SÃO PAULO - O Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, suspendeu nesta segunda-feira, 13, as operações de pouso por conta da neblina que encobre a região.

As aterrissagens deixaram de ser feitas no terminal à 1h25. As decolagens são realizadas normalmente. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), das 18 partidas previstas, 1 registrou atraso superior a 30 minutos e 4 foram canceladas.

Além do mau tempo, as cinzas do vulcão chileno Puyehue também atrapalham os voos nesta manhã. A companhia aérea TAM informou que os voos desta segunda-feira com destino a Buenos Aires, na Argentina, foram cancelados em razão das cinzas vulcânicas. A empresa Gol também cancelou os voos da manhã de hoje para Buenos Aires e Rosário, na Argentina, e Montevidéu, no Uruguai, pelo mesmo motivo.