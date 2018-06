M''Boi e Cidade Ademar trocam os subprefeitos O prefeito Gilberto Kassab (DEM) fará mais uma dança das cadeiras nas subprefeituras. Beto Mendes, de Cidade Ademar, troca de lugar com Carlos Roberto Fortner, do M?Boi Mirim. Os dois estiveram no gabinete do prefeito ontem, quando foi selada a mudança. Segundo aliados do prefeito, a troca ocorreu porque Fortner entrou em atrito com o vereador kassabista Milton Leite (DEM), com reduto eleitoral no M?Boi Mirim. Fortner, que estudou com Kassab na Poli, era subprefeito de Parelheiros e está no atual cargo há dois meses. Assumiu em junho, no lugar do ex-prefeito de Cananeia Geraldo Carneiro, também sacado. À época, Leite negou ligação com a troca. Atritos no governo, porém, não se limitaram às subprefeituras ontem. Segundo um kassabista, reunião para tratar do congelamento do Orçamento em função da crise econômica mundial - e, principalmente, da liberação de verbas - foi tensa, com direito a bate-boca. Integrante do primeiro escalão da Prefeitura teria ameaçado "pedir a conta", mas a decisão não foi adiante graças à turma do "deixa disso".