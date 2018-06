MEC nega deter ficha completa de bolsistas

O Ministério da Educação voltou a negar ontem a cessão de mailing dos alunos do ProUni a candidatos de qualquer partido. "Os alunos prestam as informações socioeconômicas necessárias ao ingresso no programa diretamente às instituições de ensino", informou. "O MEC não detém informações socioeconômicas sobre os beneficiários do ProUni." O Estado mostrou ontem que bolsistas do ProUni receberam propaganda eleitoral do candidato a deputado Gustavo Petta (PC do B-SP), ex-presidente da UNE. A acusação dos universitários é de que houve uso do banco de dados do programa.