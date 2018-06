MEC vai repassar verba para escolas do RS afetadas por chuvas

O ministro da Educação, Fernando Haddad, se reunirá na próxima semana com o secretário de Educação do Rio Grande do Sul, Ervino Deon, para contabilizar os estragos nas escolas causados pela chuva, que já deixou mais de 100 municípios do Estado em situação de emergência.

Segundo Haddad, o Ministério da Educação já reservou recursos para reparos nessas escolas. O valor a ser repassado será definido após a avaliação dos prejuízos, informou o ministro ao participar de entrevista ao programa Bom Dia, Ministro.

"Nós tivemos a experiência de Santa Catarina, do Piauí, do Maranhão, que também tiveram enchentes. A atuação do MEC com as secretarias estaduais de Educação foi decisiva para que as aulas pudessem ser retomadas logo que as águas baixassem", disse.

Haddad explicou que, para agilizar o repasse das verbas, há a possibilidade de depósito direto na conta da escola, o que, segundo o ministro, permite a liberação do dinheiro "em questão de dias". "Isso é para pequenos reparos e uma recuperação imediata como pintar paredes, limpeza, corrigir o toalete para mantê-la em condições mínimas", disse.

As escolas que foram mais danificadas e precisarem de um aporte maior de recursos deverão fazer um convênio direto com a Secretaria Estadual de Educação. "Tenho certeza de que o início do próximo ano letivo não terá nenhum tipo de prejuízo, porque toda a contratação de obras de reparo será feita em caráter de emergência", afirmou o ministro