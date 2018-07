Mecânico ganha R$ 13 milhões na Mega Sena O ganhador de R$ 13,6 milhões da Megasena 315, na semana passada, é um mecânico curitibano de 45 anos. Nesta segunda-feira, ele retirou R$ 175 mil para viajar com a mulher e aplicou o restante na poupança. Funcionário de uma empresa da Cidade Industrial de Curitiba, ele tinha ido à lotérica Estação da Sorte, na Vila Hauer, para pagar a conta de água. Com o troco fez apenas uma aposta e acertou as seis dezenas. Segundo informação da Caixa Econômica Federal, desde quinta-feira ele sabia que era o vencedor e teria ido à lotérica para saber o que fazer. Mas, quando chegou e viu toda a agitação, ficou com medo. O gerente da agência aonde compareceu ofereceu várias possibilidades de investimento, mas ele preferiu colocar tudo na poupança pelo menos por 90 dias.