Medalha comemorativa da visita do papa tem três versões

Texto corrigido às 12h10.

A Casa da Moeda lançará no dia 23 medalhas comemorativas em homenagem à visita do papa Francisco ao Brasil. A de prata custa R$ 230 e a de bronze, R$ 45. A de ouro tem preço sob consulta. Ao todo serão confeccionadas 10 mil medalhas. Interessados devem fazer reserva no casadamoeda.gov.br/reservamedalhas.

O papa chega ao Rio na segunda-feira, 22, para participar da Jornada Mundial da Juventude, a segunda a ser realizada na América Latina.

Além do Rio, Francisco vai a Aparecida, no interior de São Paulo, onde rezará missa no Santuário Nacional na quarta-feira, 24.