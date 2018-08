Medalha de iraniano é furtada minutos após prêmio de Matemática no Rio

RIO - A Medalha Fields recebida pelo iraniano Caucher Birkar na cerimônia de abertura do Congresso Internacional de Matemática, no Riocentro, no Rio, na manhã desta quarta-feira, 1º, foi furtada logo depois da premiação. Considerada o Prêmio Nobel da área, a medalha foi deixada pelo matemático junto com a carteira e um celular em uma pasta, em cima de uma mesa do pavilhão onde ocorreu o evento.

Quando Birkar percebeu o furto, a equipe de segurança do congresso foi acionada. A pasta foi encontrada debaixo de uma arquibancada, mas não havia sinal da medalha ou da carteira. Apenas o celular foi deixado para trás. Os seguranças estão analisando as imagens das câmeras no local para tentar identificar o autor do furto.

A medalha de ouro 14 quilates é avaliada em aproximadamente R$ 16 mil. Mas seu maior valor é simbólico: trata-se da maior honraria da Matemática, concedida até hoje a apenas 60 pessoas desde que a premiação foi instituída, em 1936.

Esta é a primeira vez que o Congresso Internacional de Matemáticos ocorre no hemisfério sul, no caso, no Brasil, e, por conseguinte também a primeira vez que a premiação é concedida no País.

Em nota oficial divulgada na tarde desta quarta-feira, 1º, a organização do Congresso Internacional de Matemáticos lamentou o desaparecimento da pasta do matemático Caucher Birkar que continha a Medalha Fields. De acordo com os organizadores do evento, as imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas. “A organização está colaborando com as autoridades policiais na investigação do caso.”