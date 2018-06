Médico cubano morre em Salvador

SALVADOR - Integrante do programa do governo federal Mais Médicos, o cubano Pedro Juan Tamayo Martin, que trabalhava em Salvador (BA), morreu no fim da tarde desta segunda-feira, 14, vítima de enfarte, segundo a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde.

Martin, que estava na cidade desde dezembro e trabalhava na Unidade de Saúde da Família São José de Baixo, no Subúrbio Ferroviário, morreu por volta das 17 horas, pouco depois de chegar em casa, voltando do trabalho. O corpo do médico foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde aguarda liberação.

Contatada, a Organização Panamericana de Saúde (Opas) - intermediária do acordo que resultou na chegada de médicos cubanos ao programa - será a responsável pelo translado do corpo do médico a Cuba.

A Bahia é o Estado brasileiro com mais médicos estrangeiros atendendo pelo programa do governo federal. Cerca de 1,1 mil deles trabalham em 361 municípios do Estado - outros 147 serão recebidos em Salvador recebidos nesta quarta-feira, 16, para iniciar treinamento.