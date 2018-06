Médico de lutador contesta acusação de Rafael Ilha O médico particular de Ryan Gracie, Sabino Ferreira de Farias Neto, contestou reportagem publicada ontem pelo Estado, na qual o cantor Rafael Ilha critica a atuação da Clínica Terapêutica Maxwell, dirigida por Farias Neto. Ao lado da família e de pacientes, ele mostrou cartas de familiares de ex-internos, de antigos pacientes e de médicos que elogiaram o tratamento dado no local. O clima foi tenso, com mais de 30 pessoas em uma pequena sala. O psiquiatra disse que as acusações de Ilha prejudicaram injustamente a imagem dele e da clínica de tratamento. Mostrou a cicatriz de uma cirurgia de enfarte que sofreu recentemente, disse que trabalha de domingo a domingo, sem tirar folgas, e se sentiu ofendido pelo espaço dado às acusações do cantor. Na reportagem publicada na terça-feira, Farias Neto foi procurado, mas não retornou as ligações.