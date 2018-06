Médico diz que Alencar não deve ir à posse de Dilma| O médico Roberto Kalil Filho disse ontem não recomendar que o vice-presidente José Alencar vá à posse de Dilma Rousseff, no sábado. Membro da equipe que trata Alencar, Kalil disse que o vice não tem condições, no momento, de comparecer à solenidade. Alencar passou a madrugada de ontem sem alterações no quadro clínico e alimentou-se bem. Ele recebeu a visita do deputado José Genoino (PT-SP). / GUSTAVO URIBE, AGÊNCIA ESTADO