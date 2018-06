Médico esquece instrumento na barriga de paciente Por 30 dias, o agricultor Edicley Siqueira, de 22 anos, morador de Itapirapuã Paulista, no sudoeste do Estado, carregou uma espátula cirúrgica de aço inoxidável no abdome. O instrumento foi esquecido durante uma cirurgia realizada em agosto, no Hospital Regional de Sorocaba, um dos únicos hospitais públicos da região. Para retirar a espátula, que mede 30 centímetros e pesa 220 gramas, Siqueira teve de fazer uma nova operação, na semana passada, na Santa Casa de Apiaí. A família do agricultor quer processar o hospital. Siqueira havia sido ferido com golpes de faca na barriga, durante uma briga, em Itapirapuã. Levado para o hospital de Apiaí, em estado grave, foi removido para o Regional de Sorocaba, onde foi operado. Após receber alta, continuou a sentir dores fortes no abdome. Levado à Santa Casa, foi constatado em de radiografia a presença de um objeto estranho em sua barriga. Os médicos decidiram operá-lo outra vez, retirando a espátula. Segundo o médico Alfredo Divita, a nova cirurgia foi realizada porque o paciente apresentava um quadro de infecção grave. Após a retirada do instrumento, Siqueira foi encaminhado, outra vez, ao hospital de Sorocaba, onde permanece internado. A família do agricultor procurou a polícia. De acordo com o delegado de Apiaí, Valmir Oliveira Barbosa, os responsáveis pelo esquecimento da espátula devem ser processados por lesões corporais culposas. "Houve negligência ou imperícia, causando danos físicos ao paciente." O inquérito será conduzido pela Polícia Civil de Sorocaba, cidade onde ocorreu o fato considerado criminoso. O Regional não informou o nome do médico que realizou a cirurgia. A direção do hospital informou ter aberto uma sindicância para apurar o caso.