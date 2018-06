Médicos identificam gripe comum em Luis Fernando Verissimo

PORTO ALEGRE - O escritor Luis Fernando Verissimo, 76 anos, que está internado desde quarta-feira, 21, em um Centro de Tratamento Intensivo em Porto Alegre, é vítima do vírus Influenza A, a gripe comum. A informação foi revelada na noite desta sábado, 24, pela equipe médica que o acompanha, no Hospital Moinhos de Vento.

O escritor está melhorando e necessita cada vez menos do auxílio de aparelhos. Entretanto, ele ainda passa por hemodiálise. Os médicos acreditam que pelo fato de ser diabético e hipertenso seu quadro tenha se agravado, exigindo uma internação imediata. Conforme o boletim, os resultados dos exames não apontaram a presença de nenhuma bactéria estranha no organismo do escritor.

Verissimo começou a se sentir mal após uma viagem por Minas Gerais e Rio de Janeiro, há cerca de uma semana. Ele se queixou de sintomas de gripe, o mesmo que seus companheiros de viagem, como sua mulher, Lúcia, e o escritor Zuenir Ventura. Entretanto, ao invés de apresentar melhoras, como os demais, o escritor gaúcho piorou.