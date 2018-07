Médicos liberam Vilma para prestar depoimento A empresária Vilma Martins foi liberada para prestar depoimento pelos médicos do Hospital de Urgência de Goiânia que a examinaram. Segundo a diretora da clínica, Vilma não apresenta nenhum problema de saúde. O delegado que cuida do inquérito, Antônio Gonçalves, decidiu pedir uma avialiação médica antes de ouvir o depoimento de Vilma devido ao estado de saúde em que a empresária chegou a delegacia, passando mal e com sintomas de pressão alta. A empresária é ouvida neste momento por Gonçalvez. As informações são da TV Globonews.