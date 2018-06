Médicos sem Fronteiras negam ter feito manual de segurança

A organização Médicos Sem Fronteiras negou nesta quinta-feira, 31, que tenha elaborado um manual de segurança para médicos, enfermeiros e auxiliares do Rio que trabalham em áreas de risco, como informou a prefeitura. Segundo Eric Stobbaerts, diretor executivo do grupo no Brasil, a cartilha mencionada na quarta-feira, 30, pelo Estado foi elaborada pelos próprios profissionais durante a realização de uma das oficinas de capacitação em gestão de risco que é ministrada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Segundo os Médicos Sem Fronteiras, o trabalho é feito com equipes do Programa de Saúde da Família e com profissionais que atuam com população de rua. "É importante ressaltar que a oficina não é um trabalho realizado exclusivamente no Rio de Janeiro, já tendo sido promovida em outros munícipios do Rio, como Duque de Caxias e Teresópolis, e estados como Minas Gerais e Rio Grande do Sul", afirmou Stobbaerts.