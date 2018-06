Medida já gerou 2.963 multas Já foram aplicadas 2.963 multas, o correspondente a cerca de R$ 80,2 milhões, desde janeiro de 2007, quando a lei entrou em vigor. Esse montante é referente às multas aplicadas e não às multas pagas. Segundo a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, quem arrecada é a Secretaria da Fazenda, que não tem a discriminação do tipo de infração, por multa paga. A instalação de faixas, cartazes e tabuletas na via pública já era proibida antes da Lei Cidade Limpa. Desde 2005, mais de 484 mil materiais desse tipo foram retirados das ruas. "A Subprefeitura da Vila Mariana, por exemplo, recolhe cerca de 300 faixas por semana na região. Neste ano, até o final do mês de abril, mais de 2.630 faixas foram retiradas das ruas pela Subprefeitura de Pinheiros", afirma a secretaria em nota.