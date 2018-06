Medo de ser a próxima vítima falou mais alto

Do resultado do painel depreende-se que, dos 513 deputados federais, somente 166 acham que receber dinheiro de um esquema de corrupção é razão para cassação de mandato. Para todos os outros que votaram pela absolvição, se abstiveram ou faltaram, a conduta de Jaqueline não a impede de representar a população e atuar ao lado deles no Congresso.

Ao abraçarem a colega, os parlamentares mandaram um recado para a opinião pública de que é preciso algo ainda mais grave para que se despeçam de "um dos seus". Outro aviso dado é que, na visão deles, a eleição os absolve de qualquer ato realizado antes de assumir o mandato, mesmo sendo algo desconhecido dos cidadãos quando os escolheram.

O resultado traz mais uma vez à tona a discussão sobre o voto secreto dentro do Congresso.

Uma proposta de emenda constitucional (PEC) para acabar com esse expediente foi aprovada em primeiro turno em 2006, às vésperas da eleição. A análise em segundo turno, porém, é protelada sem nenhuma previsão para ser consumada.

A falta de interesse sobre esse tema reforça a tese de que, na realidade, a maioria dos parlamentares não julga ser direito do eleitor saber como age o representante que ele escolheu nas urnas. Por isso, o voto secreto na Câmara continua sendo usado para manifestar as posições que os deputados não têm coragem de expor publicamente.