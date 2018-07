Medo de tiro faz viajantes dormirem em hotel de aeroporto A violência nas vias de acesso ao Rio está aterrorizando as pessoas. Com medo dos tiroteios na Linha Vermelha e na Avenida Brasil, ambas margeadas por favelas, quem desembarca à noite no Aeroporto Internacional Tom Jobim ou precisa embarcar muito cedo tem preferido dormir no hotel que fica no terminal. São pessoas que podem pagar R$ 330 para passar uma noite num quarto simples do Hotel Luxor ou R$ 367 por um quarto duplo. Os 62 apartamentos têm sido ocupados por gente que chega ao Rio em vôos noturnos ou mesmo por pessoas que moram no Rio e precisam embarcar muito cedo e não querem passar pelas vias expressas de madrugada. A maioria dos hóspedes do Luxor são executivos, especialmente vindos de São Paulo, que vão ficar pouco tempo na cidade. Para ter segurança, eles preferem não deixar o aeroporto e fazem suas reuniões lá mesmo.