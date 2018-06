Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 950 da Mega Sena, que estava com o prêmio acumulado em R$ 12 milhões. Agora, a Caixa estima um prêmio de R$ 15 milhões para o próximo sorteio, que será realizado no dia 12 de março. A quina teve 43 acertadores, que receberão prêmio de R$ 30.111,09. A quadra teve 3,9 mil, acertadores, com prêmio de R$ 327,64. As dezenas sorteadas na noite de sábado foram 23-41-42-48-49-59.