Mega-Sena acumula de novo e prêmio pode ir a R$ 18 milhões

Não houve ganhadores para o prêmio máximo do concurso 1.020 da Mega-Sena deste sábado. Nenhum apostador acertou seis dezenas. O prêmio para o próximo concurso poderá chegar a mais de R$ 18 milhões. Um total de 56 pessoas fez a quina, que pagará R$ 27.920,81. A quadra irá premiar cada um dos 4.646 acertadores com R$ 336,54. As dezenas sorteadas neste sábado são: 01 -02 -19 - 32 - 39 - 52. Ninguém acertou também as cinco dezenas do concurso 1.976 da Quina. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), a estimativa é de que o prêmio do próximo concurso pague R$ 1,4 milhão. A quadra teve 98 acertadores e cada um receberá R$ 4.852,79. O terno pagará R$ 104,21 para cada um dos 6.085 apostadores que acertaram três dezenas. As dezenas sorteadas neste sábado são: 19 - 49 - 51 - 63 - 78. Também não houve quem acertasse as 20 dezenas do concurso 878 da Lotomania. Um apostador sozinho conseguiu não acertar nenhuma dezena e receberá R$ 154.130,45. A premiação para as demais faixas foram: 19 acertos, com 13 ganhadores e prêmio de R$ 23.712,37; 18 acertos, com 196 ganhadores e prêmio de R$ 1.572,76; 17 acertos, como 1.881 ganhadores e prêmio de R$ 81,94; 16 acertos, com 11.090 ganhadores e prêmio de R$ 13,90. As dezenas sorteadas neste sábado são: 03 - 14 - 16 - 24 - 26 - 32 - 35 - 37 - 47 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 73 - 75 - 81 - 87 - 94 - 00.