Mega Sena acumula e deve paga R$ 4,5 milhões no próximo concurso

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas nesta quarta-feira, 17, no concurso 1232 da Mega Sena e o prêmio acumulado para o próximo concurso, a ser realizado no dia 20, deve chegar a R$ 4,5 milhões. Os números tirados nesta quarta-feira foram 08-11-12-15-18-22.

No sorteio de hoje, que aconteceu na cidade de Porto Nacional, no Tocantins, 161 apostadores acertaram a quina e receberão cerca de R$ 6,6 mil. A quadra, no valor aproximado de R$ 200, saiu para 7.374 pessoas.