Mega-Sena acumula e deve pagar 6 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.062 e a Mega-Sena acumulou. O prêmio previsto para o próximo sorteio é de R$ 6 milhões. Os números sorteados em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, foram 02 - 08 - 23 - 33 - 37 - 55. O próximo sorteio será feito na quarta-feira, 8.

Cada um dos 114 apostadores que acertaram cinco dezenas no sorteio deste sábado vão receber R$ 9.967,04. Já os 6.442 apostadores que acertaram quatro números receberão R$ 176,38.

Para o próximo sorteio de final cinco (1.065), o valor acumulado é de R$ 3.728.580,05. O prêmio do sorteio especial de fim de ano já está acumulado em R$ 10.746.884,98.