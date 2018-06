Mega-Sena acumula e deve pagar cerca de R$ 14 milhões A Caixa Econômica Federal divulgou na noite desta quinta-feira o rateio do concurso de número 816 da Mega Sena. Os números sorteados em Lajeado (Rio Grande do Sul) pelo Caminhão da Sorte são: 20- 21 -30 - 40 - 47 - 52. Novamente a Sena não foi acertada e o prêmio ficou acumulado em R$ 12.380.394,81. A estimativa é que a loteria pague no próximo concurso, no sábado, cerca de R$ 14 milhões. A Quina teve 21 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 39.708,11. Outros 1.885 apostadores acertaram a Quadra. Cada um receberá o prêmio de R$ 440,69. Para o próximo concurso com final zero (820), o prêmio acumulado é de R$ 2.269.360,48.