Mega-Sena acumula e deve pagar na quarta R$ 26 milhões A Caixa Econômica Federal divulgou na noite deste Sábado o rateio do concurso de número 819 da Mega-Sena. Os números sorteados pelo Caminhão da Sorte em Vilhena, Rondônia, foram 05, 19, 25, 46, 51 e 58. Ninguém acertou as seis dezenas da Sena e o prêmio ficou acumulado em R$ 23.874.662,70. A estimativa é de que a loteria pague na próxima quarta, 29 de novembro, R$ 26 milhões. A Quina teve 105 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 105 11.132,90. A Quadra foi acertada por 5.868 apostadores, cujo prêmio é de R$ 198,46 . A CEF relembra que para o próximo concurso com final zero (820) o prêmio já está acumulado em R$ R$ 23.874.662,70.