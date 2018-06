Mega Sena acumula e deve pagar no sábado R$ 14 milhões Ninguém acertou os números sorteados na noite desta quarta-feira no concurso 840 da Mega Sena, realizado pelo Caminhão da Sorte em Cabo Frio, Rio de Janeiro. A previsão da Caixa Econômica Federal (CEF) é de que a loteria pague no sábado cerca de R$ 14 milhões. Os números sorteados nesta noite foram 17, 29, 31, 35, 43 e 59. Noventa e quatro apostadores acertaram a Quina, sendo que cada um receberá R$ 11.603,23. A Quadra foi acertada por 5.512 apostas, com o prêmio de R$ 197,13.