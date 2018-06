Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 10 milhões

O concurso 1203 da Mega-Sena acumulou. A estimativa do prêmio para o próximo sorteio, no dia 11 de agosto, é de 10 milhões de reais. O valor acumulado chega a R$ 7.018.099,11. Para o final cinco o valor do próximo sorteio acumula R$ 6.683.570,11. A Mega da Virada bate os R$ 30.336.333,81.

As seis dezenas sorteadas foram: 07, 09, 30, 33, 38 e 55.

A Quina pagou a um acertador R$ 915.051,27. Os 142 ganhadores da Quadra levam R$ 2.484,49, cada um. Com o Terno ficaram 8.224 apostadores, com o prêmio de R$ 61,28, cada. No próximo concurso, no dia 9 de agosto, o prêmio da Quina está estimado em R$ 400.000.

As cinco dezenas do sorteio foram: 04, 17, 38, 40 e 49.