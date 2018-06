Mega Sena acumula e deve pagar R$ 15 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 940 da Mega Sena, sorteado na noite deste sábado, 2, e o prêmio acumulou em R$ 13.483.573,63. Os números sorteados em Guarapari, Espírito Santo, pelo Caminhão da Sorte foram: 05 - 25 - 31 - 33 - 37 - 51. A Quina teve 109 acertadores que vão levar R$ 11.635,12 cada um. Já a Quadra teve 6.936 acertadores que devem receber R$ 182,85. O valor acumulado para o próximo concurso de final cinco (945) é de R$ 1.585.284,92. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, na quarta-feira, 6, é de R$ 15 milhões. Quina Dois apostadores acertaram as cinco dezenas do concurso 1859 da Quina e conquistaram o prêmio de R$ 374.868,07 cada um. Eles são da capital paulista e de Colinas do Tocantins, em Tocantins. Os números sorteados foram os seguintes: 04 - 14 - 49 - 58 - 79. A Quadra foi acertada por 240 apostadores e seu prêmio é de R$ 1.711,25. O Terno teve 9.373 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 58,43. A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Quina, a ser realizado na quinta-feira, 7, é de R$ 350 mil. Lotomania Três apostadores atingiram os 20 acertos no concurso 798 da Lotomania. Eles são de Brasília, São Luís (MA) e João Pessoa (PB) e conquistaram o prêmio de R$ 318.943,76. A faixa de zero acerto também teve três ganhadores que receberão R$ 41.657,24 cada um. Foram sorteadas as dezenas: 13 - 14 - 15 - 16 - 23 - 27 - 33 - 44 - 49 - 50 - 55 - 58 - 66 - 74 - 77 - 80 - 81 - 86 - 88 - 99. Confira a quantidade de ganhadores nas demais faixas da Lotomania: 19 acertos - 41 pessoas receberão o prêmio de R$ 6.096,18; 18 acertos - 385 pessoas, que deverão receber R$ 649,21; 17 acertos - 3.058 pessoas que vão receber o prêmio de R$ 40,87; 16 acertos - 14.493 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 8,62. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado na quarta-feira, 6, é de R$ 300 mil.