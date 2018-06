Mega Sena acumula e deve pagar R$ 15 milhões Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 850 da Mega Sena, cujo sorteio foi realizado neste sábado, 17, em Aracaju, no Sergipe, pelo Caminhão da Sorte. O prêmio ficou acumulado em R$ 12.843.555,94. As dezenas sorteadas foram: 07 - 22 - 25 - 44 - 59 - 60. Já a Quina teve 117 acertadores, que vão levar R$ 9.690,08 cada. A Quadra teve 6.520 acertadores, que devem receber R$ 173,22. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, a ser realizado no dia 21, é de R$ 15 milhões. O valor acumulado para o próximo concurso de final cinco (855) é de R$ 1.417.174,57. Quina acumulada Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 1727 da Quina e o prêmio acumulou em R$ 324.045,19. As dezenas sorteadas pelo Caminhão da Sorte, em Aracaju, no Sergipe, neste sábado, 17, são as seguintes: 12 - 15 - 42 - 58 - 78. A Quadra foi acertada por 145 apostadores e seu prêmio é de R$ 2.234,80. E o Terno teve 7.003 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 61,47. A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Quina, a ser realizado na próxima terça-feira, 20, é de R$ 700 mil.