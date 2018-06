Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1019 da Mega-Sena e o próximo prêmio chega a R$ 15 milhões. Os números sorteados pelo Caminhão da Sorte nesta quarta-feira, 5, na cidade paulista de São José do Rio Preto, foram os seguintes: 04 - 13 - 23 - 29 - 46 - 47. A Quina teve 77 acertadores que vão levar R$ 14.084,12 cada um. A Quadra pagará R$ 177,09 a 6.124 ganhadores.