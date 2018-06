O concurso 1264 da Mega Sena acumulou na noite desta quarta-feira, 9, e deve pagar R$ 18 milhões no próximo sorteio, a ser realizado no dia 12. As dezenas que saíram hoje foram: 04-17-36-37-51-56.

Ao todo 29 apostadores acertaram a Quina, com prêmio de cerca de R$ 29 mil; outros 2.583 levaram a Quadra e receberão aproximadamente R$ 465. O sorteio de hoje aconteceu na cidade de Porangatu, em Goiás.