Mega Sena acumula e deve pagar R$ 18 milhões no sábado Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso número 857, sorteadas na noite de quarta-feira, 11, da Mega Sena. Assim, o prêmio acumulou e deve pagar R$ 18 milhões para quem acertar as dezenas que serão sorteadas no sábado, 14. As dezenas sorteadas em Londrina, no Paraná, foram: 02 - 03 - 17 - 49 - 50 - 59, mas ninguém ganhou o prêmio que era de R$ 15.337.557,86. Enquanto isso, o concurso da Quina teve 71 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 17.126,48. E a Quadra foi acertada por 4.732 apostadores, cujo prêmio é de R$ 256,00. Veja o resultado oficial das loterias no site da Caixa.